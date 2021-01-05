في ذكرى وفاة سعاد نصر.. تعرف على وصيتها الأخيرة

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة سعاد نصر ، والتى كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات الكوميديانات على الساحة الفنية.





وفي السطور التالية نكشف أبرز المعلومات عنها :





1- من مواليد حى شبرا .





2- تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية .





3- اكتشفها المخرج الكبير كرم مطاوع ، ثم قدمت أولى أعمالها الفنية وهو فيلم "الغيرة القاتلة" .





4- تزوجت مرتان ، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث وانجبت منه ولدا وابنة، والثانية من مهندس .





5- توفيت إثر حصولها على جرعة تخدير زائدة ، أثناء إجرائها عملية تجميل .





6- ظلت في غيبوبة لشهور طويلة، وقد أوصت ان يظل أهلها بجوارها لمدة ساعة كاملة بعد دفنها .