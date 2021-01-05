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فن

في ذكرى وفاة سعاد نصر.. تعرف على وصيتها الأخيرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:08 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة سعاد نصر ، والتى كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات الكوميديانات على الساحة الفنية.

وفي السطور التالية نكشف أبرز  المعلومات عنها :

1- من مواليد حى شبرا .

2- تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية .

3- اكتشفها المخرج الكبير كرم مطاوع ، ثم قدمت أولى أعمالها الفنية وهو فيلم "الغيرة القاتلة" .

4- تزوجت مرتان ، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث وانجبت منه ولدا وابنة، والثانية من مهندس .

5- توفيت إثر حصولها على جرعة تخدير زائدة ، أثناء إجرائها عملية تجميل .

6- ظلت في غيبوبة لشهور طويلة، وقد أوصت ان يظل أهلها بجوارها لمدة ساعة كاملة بعد دفنها .
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