ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

منع سير السيارات على 10 طرق رئيسية وصحراوية.. تعرف عليها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:17 ص
طرق
طرق
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق ١٠ طرق رئيسية وصحراوية بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

حيث أفادت الادارة بإغلاق طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي، وطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى اسيوط.

كما تم غلق طريق اسوان الزراعي من بني سويف حتى اسيوط، وطريق الاسماعيلية الصحراوي، ومحور ٣٠ يونيو للقادم والمتجه الي الاسماعيليك والسويس، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق الاسماعيلية - بورسعيد من البوابات حتى الكيلو ٨٦.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية: إعادة فتح طريقي الكريمات الشرقي والسويس الصحراوي بعد تلاشي الشبورة

الشبورة تحاصر الأسفلت.. إغلاق 5 طرق رئيسية بسبب انعدام الرؤية

غلق 4 طرق بسبب الشبورة الكثيفة.. تعرف عليها

الشبورة تحاصر الأسفلت.. إغلاق 6 طرق صحراوية ورئيسية لانعدام الرؤية

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

ترشيحاتنا

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

هقول كلام مش تمام.. تامر أمين يفتح النار على رانيا يوسف بسبب تصريحات الحجاب ..فيديو

ميدو: رامي صبري لا يحترم فريقه بمغازلته للأهلي.. وعثمان يدير الإسماعيلي بنظام ديكتاتوري

ناس بتدخل العناية ومش بتخرج.. رسالة تحذيرية من طبيب للمواطنين بسبب كورونا

وزيرة الصحة: متوسط إصابات كورونا اليومي 1200 حالة .. فيديو

ممدوح غراب يكشف مفاجأة لـ ريهام سعيد بخصوص مستشفى الحسينية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء