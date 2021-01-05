ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق الطريقين القديم والجديد من عيون موسى حتى أبو صويرة بسبب الشبورة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:42 ص
الطريقين القديم
الطريقين القديم والجديد من عيون موسى حتى أبو صويرة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، إغلاق الطريقين القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسي حتي كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية: إغلاق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة

الداخلية: إعادة فتح طريقي الكريمات الشرقي والسويس الصحراوي بعد تلاشي الشبورة

المرور تغلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط بسبب الشبورة

الشبورة تحاصر الأسفلت.. إغلاق 5 طرق رئيسية بسبب انعدام الرؤية

بعد زوال الشبورة.. فتح طريقي الكريمات الصحراوي والشرقي القديم

الشبورة تتسبب في إغلاق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط

ترشيحاتنا

رسالة مهمة من عدلي القيعي لـ والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد

بتنفس من فمي.. حورية فرغلي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تنمر علي ..فيديو

رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق تام في إنجلترا لوقف تفشي كورونا

ده هاني.. 5 معلومات عن الفنان محمد سليمان بعد المشهد المثير في هذا المساء

فضل قيام الليل وأفضل وقت لأداء الصلاة فيه

جريمة غامضة تهز تركيا.. العثور على جثة مترجمة أوكرانية مكبلة وعلى رأسها كيس أسود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء