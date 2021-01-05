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رياضة

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:15 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق بيراميدز، منافسه الاتحاد الليبي، اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويبحث فريق بيراميدز عن البطولة الأولى في تاريخه بعد الحصول على خدمات كتيبة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات الافريقية أمثال رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي لتعويض الحصول على وصافة البطولة الموسم الماضي 

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة فريق بيراميدز أمام الاتحاد الليبي اليوم. 

ومن المتوقع ان يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي :  شريف إكرامى

الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي – إيريك تراورى

الهجوم: جون أنطوى

ومن جانبهم أشاد مسئولو نادي الاتحاد الليبي بالاستقبال الجيد من جانب نادي بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، لدى خوض الفريق الضيف لمرانه الأخير قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ووليد مهدي مدير المباريات على استقبال بعثة الفريق الليبي والترحيب بها لدى تواجدها في الملعب استعدادا لخوض التدريب الأخير.

وأشادت البعثة الليبية بالاستقبال المميز من جانب بيراميدز وتوفير كل شيء للفريق وتسهيل مهمته في إطار حرص إدازة النادي على تقديم حفاوة الاستقبال لكل الفرق التي يواجهها الفريق سواء محليا أو قاريا.

كما استقبل مسئولو بيراميدز مراقب المباراة، الكيني ريتشارد أوباري والذي أشاد بالنادي والاستقبال الرائع وتوفير كل شيء استعدادا للقاء.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب على الاتحاد الليبي باستاد الإسكندرية بهدف سجله النجم الغاني جون أنطوي.
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