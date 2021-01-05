شاهد.. جلسة تصوير لـ نور عمرو دياب بصحبة صديقتها

شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب صور جديدة لها برفقة صديقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرا معا بنفس البلوفر البرتقالي لكلاهما، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: "مررر عمرو دياب بالظبط_ ربنا يحفظكم ويسعدكم ويوفقكم يارب".

ومن جانب آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم 22 يناير في إستاد دبي الدولي.

وحرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي، وضعت الشركة المنظمة للحفل مجموعة شروط لحضوره، إذ قسمت المكان المخصص للجمهور إلى مجموعات تتراوح بين 4 و6 أشخاص.

الحفل هو الأول للفنان عمرو دياب بعد طرح أغاني ألبومه "يا أنا يا لاء"، ويضم 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".