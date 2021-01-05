دراسة حديثة: هذه الدهون تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة

الدهون البنية هي تلك الأنسجة السحرية التي يجب على الأشخاص تناول المزيد منها على عكس الدهون البيضاء التي تخزن السعرات الحرارية.





فالدهون البنية تحرق الطاقة، ويأمل العلماء أن تكون مفتاح علاجات السمنة الجديدة، لكن كان من غير الواضح منذ فترة طويلة ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم دهون بنية غنية يتمتعون بصحة أفضل حقًا، لسبب واحد ، كان من الصعب تحديد هؤلاء الأفراد لأن الدهون البنية مخبأة في أعماق الجسم.





وتقدم دراسة جديدة في Nature Medicine أدلة قوية: من بين أكثر من 52000 مشارك ، كان أولئك الذين لديهم دهون بنية يمكن اكتشافها أقل عرضة من أقرانهم للإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي التي تتراوح من داء السكري من النوع 2 إلى مرض الشريان التاجي ، وهو السبب الرئيسي الموت .





وتؤكد الدراسة ، التي تعد الأكبر من نوعها على البشر ، وتوسع الفوائد الصحية للدهون البنية التي اقترحتها الدراسات السابقة يقول بول كوهين ، ألبرت ريسنيك ، أستاذ مساعد وكبير الأطباء المعالجين في مستشفى جامعة روكفلر: "للمرة الأولى ، يكشف عن ارتباط بانخفاض مخاطر الإصابة بحالات معينة"، مضيفا: "هذه النتائج تجعلنا أكثر ثقة بشأن إمكانية استهداف الدهون البنية لفوائدها العلاجية."





على الرغم من أن الدهن البني قد تمت دراسته لعقود على الأطفال حديثي الولادة والحيوانات ، إلا أنه في عام 2009 فقط قدر العلماء أنه يمكن العثور عليه أيضًا في بعض البالغين ، عادةً حول الرقبة والكتفين، منذ ذلك الحين ، سارع الباحثون لدراسة الخلايا الدهنية المراوغة ، والتي تمتلك القدرة على حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة في الظروف الباردة.





ومع ذلك ، كانت الدراسات واسعة النطاق للدهون البنية مستحيلة عمليًا لأن هذا النسيج يظهر فقط في فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ، وهو نوع خاص من التصوير الطبي، يقول توبياس بيشر ، المؤلف الأول للدراسة والباحث الإكلينيكي سابقًا في مختبر كوهين: "هذه الفحوصات باهظة الثمن ، ولكن الأهم من ذلك أنها تستخدم الإشعاع"، "لا نريد إخضاع الكثير من الأشخاص الأصحاء لذلك."





توصل بيشر ، وهو طبيب-عالم ، إلى بديل، مباشرة عبر الشارع من مختبره ، يزور عدة آلاف من الأشخاص مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان كل عام للخضوع لفحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لتقييم السرطان، علم بيشر أنه عندما يكتشف أطباء الأشعة الدهون البنية في هذه الفحوصات ، فإنهم يدونونها بشكل روتيني للتأكد من عدم الخلط بينها وبين الورم، يقول بيشر: "لقد أدركنا أن هذا يمكن أن يكون مصدرًا قيمًا لنبدأ بالنظر إلى الدهون البنية على نطاق سكاني".





وبالتعاون مع Heiko Schoder و Andreas Wibmer في Memorial Sloan Kettering ، قام الباحثون بمراجعة 130.000 فحص PET من أكثر من 52000 مريض ، ووجدوا وجود الدهون البنية في حوالي 10 بالمائة من الأفراد، (يلاحظ كوهين أن هذا الرقم من المحتمل أن يكون أقل من الواقع لأن المرضى تلقوا تعليمات بتجنب التعرض للبرد والتمارين الرياضية والكافيين ، وكلها يعتقد أنها تزيد من نشاط الدهون البنية).





كانت العديد من الأمراض الشائعة والمزمنة أقل انتشارًا بين الأشخاص الذين يمكن اكتشافهم من الدهون البنية ، على سبيل المثال ، كان 4.6 في المائة فقط مصابون بالنوع الثاني من مرض السكري ، مقارنة بـ 9.5 في المائة من الأشخاص الذين لم يكن لديهم دهون بنية يمكن اكتشافها. وبالمثل ، 18.9 في المائة لديهم كولسترول غير طبيعي ، مقارنة بـ 22.2 في المائة في أولئك الذين ليس لديهم دهون بنية.





علاوة على ذلك ، كشفت الدراسة عن ثلاث حالات أخرى يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الدهون البنية مخاطر أقل: ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني ومرض الشريان التاجي - وهي روابط لم يتم ملاحظتها في الدراسات السابقة.





ومن النتائج المدهشة الأخرى أن الدهون البنية قد تخفف الآثار الصحية السلبية للسمنة بشكل عام ، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لكن الباحثين وجدوا أنه بين الأشخاص البدينين الذين لديهم دهون بنية ، فإن انتشار هذه الحالات كان مشابهًا للذين لا يعانون من السمنة، يقول كوهين: "يبدو أنها محمية تقريبًا من الآثار الضارة للدهون البيضاء ".





ولا تزال الآليات الفعلية التي قد تساهم بها الدهون البنية في تحسين الصحة غير واضحة ، ولكن هناك بعض القرائن، على سبيل المثال ، تستهلك خلايا الدهون البنية الجلوكوز من أجل حرق السعرات الحرارية ، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض مستويات السكر في الدم ، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري.





المصدر موقع medicalxpress