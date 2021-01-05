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منوعات

احذر 16 طريقًا .. فيديو يوضح وضع الشبورة المائية صباح اليوم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:03 ص
وضع الشبورة المائية
وضع الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى
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يارا زكريا

رصدت كاميرا صدى البلد وضع الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى على أحد الطرق الزاعية بمحافظة الشرقية، وتبين من خلال الفيديو حجب الشبورة للرؤية بشكل كبير يستدعي الحذر.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من وجود شبورة مائية صباحية تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية.  

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، فى الساعات الأولى من صباج اليوم الثلاثاء، 16 طريقا رئيسيا بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية لحين انقشاعها وإعادة فتح الطرق، وهى :

1.طريق بلبيس الصحراوى

2. محور 26 يوليو في الاتجاهين

3. طريق الإسكندرية الصحراوى

4. طريق العلمين الصحراوى

5. طريق الإسماعيلية بورسعيد

6. طريق السويس الصحراوى

7.طريق الإسماعيلية الصحراوى

8. محور 30 يونيو في الاتجاهين

9.طريق مصر - اسوان الزراعي من بني سويف حتي المنيا

10. طريق الكريمات الصحراوى

11. طريق الشيخ فضل رأس غارب

12. طريق بورسعيد المتجه الى دمياط

13. الطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا واسيوط

14. الطريق القديم و الجديد من كمين عيون موسى الى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء

15. طريق الفيوم الصحراوى

16. طريق أسيوط الصحراوى


كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، إضافة إلى الالتزام بالحارات المرورية، والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.


من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق وأمطار خفيفة على عدة مناطق مختلفة، ويكون دافئا على محافظات الصعيد نهارا.


وتابعت أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمي والصغرى 16، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى و 11 للصغرى.


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