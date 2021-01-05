ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:12 ص
حملات لتعقيم وتطهير
حملات لتعقيم وتطهير السكك الحديدية
Advertisements
قسم المحافظات
تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث تم شن حملات لتطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج  703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 143464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و 7863 حالة وفاة.

شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
شاهد.. حملات لتعقيم وتطهير قطارات ومحطات السكك الحديدية للحد من انتشار كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الصحة بشأن الكمامات| تفاصيل

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة

الصحة: تراجع نسب شفاء فيروس كورونا لـ89.1%

الصحة تصدر تعليمات لأولياء الأمور قبل الذهاب إلى المدرسة يوميا

الصحة لـ المواطنين: ارتدوا الكمامة في المواصلات والتجمعات

الصحة: 5 قواعد للحماية من عدوى كورونا في المناسبات

ترشيحاتنا

دراسة جديد تكشف عن نوع من الفاكهة المهملة تسهم في تحسن صحة الأمعاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5-1-2021

إغلاق الطريقين القديم والجديد من عيون موسى حتى أبو صويرة بسبب الشبورة

الأولى من نوعها.. المصرية للاتصالات تكشف تفاصيل حصول مصر على نقل بيانات جوجل لأوروبا

حكاية السيارة التى جمعت علاء ولى الدين بـ كريم عبد العزيز و أحمد حلمي | صور

في ذكرى وفاة ممدوح عبد العليم.. تعرف على عدد زوجاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السيارة التى جمعت علاء ولى الدين بـ كريم عبد العزيز و أحمد حلمي | صور

تعرف على أسعار هوندا 2021 في مصر

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021