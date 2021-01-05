كيف يبدو طقس المملكة في يوم المصالحة؟ الأرصاد السعودية تجيب

توقعت هيئة الأرصاد السعودية اليوم، ان يسود البلاد سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سُحب ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).





كما اشارت الأرصاد السعودية في تقريرها اليوم عن طقس المملكة في يوم المصالحة التي تشهدها القمة الخليجية الحادية والأربعون اليوم، الي احتمالية تكوَّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.





والمح التقرير ، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



