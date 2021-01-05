خاص| الإسكان: اعتماد القرار الوزارى لــ124 مشروعا عمرانيا على 75 ألف فدان خلال العام الماضي

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، إن القطاع ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 124 مشروعا عمرانيا وخدميا استثماريا خلال عام 2020.





وأوضح عباس لــــ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات ستقام على مساحة إجمالية حوالى 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.





وأضاف معاون الوزير، أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بجميع شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى، حيث تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فدانًا، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضى بأحدث المدن الجديدة الجارى إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة.





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وتابع: "كما أنه تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضى، والقضاء على ظاهرة السمسرة".





وأشار إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانًا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط، وتوفير حوالى 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضى والوحدات إستجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.







وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بجميع شرائحهم، أوضح الدكتور وليد عباس، أن القطاع ساهم فى توفير حوالى 137 ألف وحدة سكنية لجميع المستويات، وهي كالتالي: طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان (جنة – دار مصر – سكن مصر)، و 564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار امبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.