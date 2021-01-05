شاهد.. عراقي يربي أسودا داخل بيته في البصرة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " عراقي يربي أسودًا في بيته بالبصرة قائلًا إنها مثل الخراف والدجاج".





قد لا يجرؤ الكثيرون على مجرد الاقتراب من الأسود لكن العراقي غالي المراجلة يربي هذه الحيوانات المفترسة منذ 10 سنوات في حديقته الصغيرة أو بيته في مدينة البصرة، وقال: "حديقتنا تمتلك 8 أسود جاهزة وبالغة وأعمارها تتخطى الـ10 سنوات، منهم 4 ذكور ومثلهم إناث".





وأضاف: "هذه الأسود تتكاثر وصار لديها أشبال وقد ولدوا 3 أشبال"، وباع عاشق الأسود وتربيتها وترويضها 62 أسدًا رباها خلال السنوات العشر الماضية وتقدر قيمة الأسد بما بين 6 آلاف و10 آلاف دولار.





ويرى المراجلة أن هذه الأسود تصبح بمرور الوقت جزءً من الوقت مثلها أي حيوان أليف آخر أو طير يربى في البيت كالغنم والدجاج، وقال: "بعد 45 يومًا من ترويضه، نصحبه إلى البيت ونكمل ترويضه هنا حتى يحتك بأهل المنزل لكي يصير جزءً من البيت".





ويحتفظ المراجلة بأشبال الأسود في بيته حتى يبلغ عمرها 3 سنوات، ثم يرسلها بعد ذلك إلى حديقته التي تستقبل زوارًا يدفع كل منهم دولارين لرؤية الحيوانات المفترسة.