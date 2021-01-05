بعد تطعيم مليون و300 ألف شخص.. إسرائيل تسجل 8308 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن انتشار فيروس كورونا لا يزال في تصاعد متواصل لدرجة يصعب معها الحد من انتشاره بواسطة الإغلاق المفروض على الحياة العامة والذي لا يتم التقييد به بشكل صارم.





فقد أظهرت بيانات الصحة صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة التي تم رصدها أمس في إسرائيل 8308 إصابات من أصل 110813 اختبارا، وذلك يعني أن نسبة النتائج الإيجابية من مجمل الفحوص 7.6% وهي أعلى نسبة منذ نحو شهرين في إسرائيل.





وجاء في ذات البيانات أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل حاليا هو 55312 حالة، فيما يبلغ عدد الإصابات الخطيرة من بينها 764 إصابة، وتعتبر 256 منها حرجة للغاية بينما تعتبر حالة 225 منهم متوسطة.





وتقول بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية هذا الصباح إن عدد المصابين الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعية قد بلغ اليوم 183 مصابا وهذا عدد لم يتم رصده منذ عدة أشهر في مستشفيات إسرائيل.





أما عدد الوفيات في إسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس ولغاية اليوم فقد بلغ 3445 حالة وفاة.





من ناحيته قال وزير الصحة إدلشتاين إن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين قد بلغ 146 ألف مواطن ليصل اجمالي عدد المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا لقاح ضد كورونا حتى الآن مليون و370 ألف مواطن.





وفي ذات السياق، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، الليلة الفائتة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية وافقت على استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع وصول الجرعات الأولى من اللقاح إلى إسرائيل بحلول نهاية الشهر الجاري.





وبحسب التقرير، فإن إسرائيل هي الدولة الثالثة التي توافق على استخدام اللقاح الذي طورته الشركة بعد الولايات المتحدة وكندا.