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نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف نوعا من الدهون يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة.. أحدث صور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في عيد ميلادها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:00 م
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير التالي:


تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين إلى أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي قد يكونون قادرين على تناول نخب الأفوكادو وتناوله أيضًا.


يصبح المرضى المصابون بالسرطان الذي انتشر إلى الكبد في حالة ضعيفة جدًا، وأكثر مما يحدث عندما ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ليس هذا فقط، ولكن العلاج المناعي التحويلي كان له تأثير ضئيل على هؤلاء المرضى.


الدهون البنية هي تلك الأنسجة السحرية التي يجب على الأشخاص تناول المزيد منها على عكس الدهون البيضاء التي تخزن السعرات الحرارية.


تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي صدمت جمهورها ومحبيها، مما جعلهم يتعاطفون معها، وينشرون العديد من الصور لها.


يصادف اليوم الـ 5 من يناير عيد ميلاد النجمة هنا الزاهد، والتي أتمت عامها الـ 27، وتحرص الفنانة هنا الزاهد على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

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