أخذ العدوى مع والدته.. طفل يكافح مرضًا مميتًا بسبب إصابته بكورونا

أصيب الطفل بفيروس كورونا مع والدته جيسيكا، 43 عامًا، في شهر نوفمبر الماضي، ولم تظهر عليه أي أعراض توضح إصابته بفيروس كورونا أو أي مرض آخر.





بطبيب عام، والذي نصحها بطلب سيارة إسعاف على الفور. لكن بعد أسابيع، شعر الطفل الصغير بالحمى وبدأ يتقيأ، ثم لاحظت والدته وجود طفح جلدي على جسده، ورأت أن يديه وقدميه بدأت تنتفخ، فاتصلت





وأوضحت الأم أن المسعفين وصلوا إلى منزلها وتأكدوا أن الطفح الجلدي عند الطفل لم يكن التهابًا سحائيًا، وبعد نقل لوجان إلى مستوصف ليدز العام بسبب استمرار انتشار الطفح الجلدي شخّصه أحد الأخصائيين بأنه مصاب بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال.



