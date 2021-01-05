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حوادث

49 طبنجة صوت و46 بندقية رش.. ضبط شخصين بالأزبكية يتاجران فى السلاح بدون ترخيص

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:24 م
ضبط شخصين بالأزبكية
ضبط شخصين بالأزبكية يتاجران فى السلاح
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كتب محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط شخصين بالأزبكية لقيامهما بالاتجار فى طبنجات الصوت وبنادق الرش بدون ترخيص، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية يفيد أن هناك معلومات مؤكدة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش "بدون ترخيص" داخل محلان كائنان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما داخل المحلان، وعثر بداخلهما على ٤٩ طبنجة صوت و٤٦ بندقية رش و٣ مسدسات رش و١٠ آلاف طلقة صوت.

وبمناقشتهما اعترفا امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بإدارتهما المحلان ملكهما بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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