استمرار إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

اكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، إنه تم إعفاء 141 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين الذين ورددوا على مستشفى العريش العام خلال شهر ديسمبر الماضي 2020 م.







وقال الدكتور طارق شوكة، إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد القيام بعمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.





من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية،أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.





وأشار إلى أنه تم إعفاء ٩٥ حالة من المترددين على العيادة الخارجية و٤٦ حالة على الأقسام الداخلية،

واضاف إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.