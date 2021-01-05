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أخبار العالم

لبنان ترحب بفتح الحدود بين السعودية وقطر: تساهم في تحقيق الاستقرار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:26 م
فتح الحدود بين قطر
فتح الحدود بين قطر والسعودية
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أمينة الدسوقي
رحبت الخارجية اللبنانية بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر، مثمنة تلك الخطوة والتى "تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار لبلداننا العربية".

ووفق صحيفة النهار اللبنانية فإن وزارة الخارجية اللبنانية ثمنت جهود دولة الكويت فى هذا المجال.

وكان وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، أكد أمس اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء امس، لافتا إلى أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع"، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

فيما صرح الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كل جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.
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