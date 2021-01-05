بعد معاناة 15 يوما.. رئيس نادي الإسماعيلي السابق يعلن تعافيه من كورونا

أعلن العميد محمد أبوالسعود، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وكتب أبو السعود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "بفضل الله وعونه ودعوات اهلي واصدقائي وحبايبي انزاحت الغمه وازال الله الفيروس القاتل كورونا من جسمي بعد معاناة خمسة عشر يوما واذ اسجد لله شكرا علي ان اعانني وحده علي تحمل هذا الفيروس القاتل واخرجه من داخلي بلا اطباء حيث انني علمت باصابتي به بعد ان اخرجه الله من جسمي بدعواتي ودعوات اصدقائي واحبابي





وأضاف: "أشكر جميع أصدقائي داخل وخارج مصر علي اتصالاتهم المتكرره للاطمئنان والان فقط بعد اخر التحليلات اشكر الله واطمئن الجميع علي التعافي تماما من هذا الفيروس القاتل والذي منعني ان احضر دفنه الصديق الغالي اسامه عبدالمنعم الذي انفطر قلبي عليه عندما علمت بخبر وفاته اسكنه الله الجنه وثبته عند السؤال ان شاء الله".



