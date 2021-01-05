أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".
البنك المركزي
للشراء 4.1747 جنيه
والبيع 4.2096 جنيه
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البنك الاهلي المصري
للشراء 4.1102 جنيه
والبيع 4.202 جنيه
بنك مصر
للشراء 4.1102 جنيه
والبيع 4.202 جنيه
بنك كريدي أجريكول
للشراء 4.1265 جنيه
والبيع 4.202 جنيه
بنك التعمير والإسكان
للشراء 4.0601 جنيه
والبيع 4.2106 جنيه