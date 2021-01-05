ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:30 م
ريال سعودى
ريال سعودى
Advertisements
هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".


البنك المركزي
للشراء 4.1747 جنيه
والبيع ‏ 4.2096 جنيه


اقرأ أيضا:


‏البنك الاهلي المصري
للشراء 4.1102 جنيه
والبيع 4.202 جنيه


بنك مصر
للشراء 4.1102 جنيه
والبيع 4.202 جنيه


بنك كريدي أجريكول
للشراء 4.1265 جنيه
والبيع 4.202  جنيه 


بنك التعمير والإسكان
للشراء 4.0601 جنيه
والبيع 4.2106 جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودي اليوم 3-11-2020

أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم 4-11-2020

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 16-11-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 17-11-2020

استقرار أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 6-12-2020

أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 13-12-2020

ترشيحاتنا

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية

لو فيها نفس هقتلها تاني.. اعترافات متهم بقتل زوجته في الشارع ببولاق

بشرى سارة للزملكاوية.. الدحيل يعقد صفقة إيرانية تقرب ساسي من البقاء

صرف مصور فيديو مستشفى الحسينية من النيابة بعد سماع أقواله

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

حسبي الله ونعم الوكيل.. تعرف على 6 فوائد عظيمة لها وشروط الدعاء بها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تحديث لأسعار بيجو 2021 اليوم في مصر "صور"

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور