أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".









البنك المركزي

للشراء 4.1747 جنيه

والبيع ‏ 4.2096 جنيه









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‏البنك الاهلي المصري

للشراء 4.1102 جنيه

والبيع 4.202 جنيه









بنك مصر

للشراء 4.1102 جنيه

والبيع 4.202 جنيه









بنك كريدي أجريكول

للشراء 4.1265 جنيه

والبيع 4.202 جنيه









بنك التعمير والإسكان

للشراء 4.0601 جنيه