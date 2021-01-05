الحبس 5 سنوات لـ 3 صيادين بطور سيناء لنقلهم 12 كيلو حشيش عبر مركب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم بمعاقبة 3 صيادين بطور سيناء بالحبس خمس سنوات وغرامة 50الف جنية لقيامهم بنقل مواد مخدرة عبر مركب صيد.





صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا وعضوية المستشارين ممدوح محمود عمر ايوب وإيهاب محمد عصمت محمد وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.





تعود وقائع القضية الى يوم 16ابريل 2020 عندما قام مكتب حرس الحدود بانهاء تصاريح مراكب الصيد بمنطقة راس رايا بطور سيناء واثناء انهاء تصريح للمركب المحروسة لصيد السنارة المملوكه للمدعوإ.ح.م.ص 40سنة وبرفقته المدعو أ .م.م.ج 29سنه مقيم طور سيناء وبحوزتة سيارة شيفرولية بيك اب . ط.ج.و1629ومعهم المدعو خ.م.ح حدث السن واثناء انهاء اجراءات السروح تلاحظ بأن المدعو خ. م.ح يحمل على ظهرة شنط سوداء وبتفتيشها عثر بداخلها على 11لفافة بيج بداخل كل لفافة 6 فرش حشيش





وعلى الفور تم اخطار القيادات بمدينة طور سيناء وبتفتيش المركب عثر بداخله على 9لفافات بيج اللون بداخل كل لفة عدد 6فرش حشيش ليبلغ اجمالى المضبوطات 120فرش حشيش وبمواجه المتهمين الثلاثة اعترف صاحب المركب بحيازتة للمضبوطات بغرض تسليمها الى احد المراكب بعرض البحر واعترف انا المواد المخدرة ملك للمدعو س.أ.ع والمقيم بمنطقة المنشية .





تم التحفظ على المضبوطات والفلوكات المضبوطه والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 801لسنة 2020جنح الطور وتم التحفظ على المركب بهيئة الثروة السمكية وتم حجز المتهمين الثلاثة .





وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وتطلب تحريات المباحث التى اكدت صحة ماجاء بمحضر الضبط وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وارسال عينة للمعمل الجنائى للتأكد من ان المضبوط هو بالفعل لمخدر الحشيش. ووجهت لهم تهمة نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار ووزت الكمية المضبوطة ب12كيلو حشيش تقريبا.



