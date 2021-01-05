حصول أول عضو بالإدارة القانونية بجامعة طنطا على دكتوراة مع مرتبة الشرف

حصلت الباحثة غادة حسن المليجى أبو طالب، عضو الإدارة القانونية بجامعة طنطا على درجة الدكتوراة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة طنطا.
جاءت رسالة الدكتوراة بعنوان "ضوابط السلطة التأديبية لصاحب العمل"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد رفعت الصباحى، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ووكيل الكلية للدراسات العليا الأسبق.
وضمت لجنة المناقشة كلا من الدكتور مصطفى أحمد أبو عمر ، أستاذ القانون المدنى ووكيل الكلية الحقوق بطنطا لشئون التعليم والطلاب (رئيسًا) ، والدكتور حسام الدين محمود حسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنصورة (عضوًا).