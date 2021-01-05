محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بـ عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، برقية تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.









وأكد المحافظ في برقيته لقداسة البابا: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى المحافظة، وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبدالفتاح السيسي".





كما بعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة لقداسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والقمص بيجمى الأنبا بولا نائب الأنبا باخوميوس وراعى كنائس مطروح وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط ، وجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة بهذه المناسبة.





كان محمد سعفان، وزير القوي العاملة قد أعلن أن الخميس الموافق 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.





وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.





وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.



