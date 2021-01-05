ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بـ عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:56 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
أيمن محمود
بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وأكد المحافظ في برقيته لقداسة البابا: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالى المحافظة، وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة  بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

كما بعث محافظ مطروح ببرقية تهنئة لقداسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، والقمص بيجمى الأنبا بولا نائب الأنبا باخوميوس وراعى كنائس مطروح وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط ،  وجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة بهذه المناسبة.

كان محمد سعفان، وزير القوي العاملة قد أعلن أن الخميس الموافق 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

رئيس الشيوخ مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: نسأل الله أن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن جميعًا

الحكومة: الخميس إجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: المصريون متماسكون بروابط المواطنة

ترشيحاتنا

احجز من بيتك.. موقع إلكتروني لمبادرة إحلال السيارات بالغاز ومعرفة عروض الشركات

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

دعاء صلاة الحاجة وكيفيتها .. تجوز في كل أمور الحياة

شوبير يكشف سر استبعاد الشناوي من مواجهة الاهلي وبطل النيجر

خاص.. حقيقة اقتراب رضا الهجهوج نجم الدوري المغربي من الزمالك

في عيد ميلادها الـ 27.. 10 صور رومانسية تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف نوعا من الدهون يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة.. أحدث صور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في عيد ميلادها

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

تأثير كارثي.. وكالة ناسا تكشف ماذا فعل تغير المناخ بالأرض.. صور