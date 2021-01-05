المدعي بالحق المدني يطلب مليون جنيه في محاكمة ضباط قسم حدائق القبة

تواصل الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.





وقدم المدعى بالحق المدني توكيلا رسميا عن موكليه أشرف محمد نبيل، ومصطفي مصطفى عواد، الذين سبق لهما الإدعاء في المحاكمة الأولى، مدعيا على متهمي وزارة الداخلية بمبلغ مليون جنيه.





وقدم ايضا إسطوانة مدمجة مصورة لأحداث الإعتداء على قسم حدائق القبة يومي 28 و 29 يناير قام بتجميعها من شبكة المعلومات، وطلب عرضها على الخصوم، والمحكمة أمرته بالاحتفاظ بها لحين عرضها على الخصوم.





تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.





كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.