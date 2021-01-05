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فن

شاهد.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد عبر إنستجرام

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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ندى فكرى
احتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد ونشر صورة لهما عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "happy birthday Ya 7abibty".

وتحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد ميلادها الـ 27، وبدأت علاقة هنا الحقيقية بالفن عام 2014، في عمر العشرين، من خلال فيلم خطة جيمي، ثم مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.

وكان قد انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

يذكر أن أبرز أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.
شاهد.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد عبر إنستجرام
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