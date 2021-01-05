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رياضة

كورونا يضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:46 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
يخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإنتاج الحربي،فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الإنتصارات مرة أخرى على حساب فريق العجلات الحربية.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة أمام سيراميكا مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .

وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث خصوصا بعد سلسلة التعادلات الأخيرة فى الدورى.

ويفتقد سموحة لجهود عدد كبير من لاعبيه بعد ظهرو أعراض كورونا على الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى والليبى محمد الترهونى ، بالإضافة إلى حسام حسن هداف الفريق، ومحمد ليلة لاعب الوسط.

ويحاول أحمد سامى علاج النقص العددى الموجود فى بعض المراكز من خلال اعادة توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة خاصة وأن الإنتاج الحربى يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام سموحه، وبات مدرب سموحة فى موقف صعب للغاية فى ظل نقص عدد كبير من اللاعبين بسبب كورونا فضلا عن عدم توافر البديل المناسب لتعويض العناصر المصابة.
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