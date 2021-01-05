المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادا للنجم الساحلي

يختتم فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب تدريباته في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء النجم الساحلي المقرر له غدا الأربعاء في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي سيقام على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويؤدي المقاولون مرانه الأخير اليوم على ملعب المباراة.





ويقود رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومعهم محمد فتحي مدرب الحراس التدريب الأخير اليوم وكذلك لقاء الغد في ظل غياب عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبدالغنى المدرب العام بسبب إيجابية مسحة كورونا.





ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.





وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على الاجتماع مع اللاعبين طالبهم خلال الإجتماع التركيز والوضع في الاعتبار أن مواجهة الغد ليست سهلة وتحتاج إلى رجال وأنتم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية وعبور موقعة النجم الساحلي وإهداء الفوز للنحاس وعلاء عبدالغنى الذين حرموا من السفر بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.





وكان الجهاز الفني عقد محاضرة بالفيديو للاعبين في ظل تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر اتصال بالفيديو تم فيها شرح الطريقة ومهام اللاعبين.





ويحتاج الذئاب إلى التعادل الإيجابي بأى نتيجة أو الفوز لعبور موقعة النجم الساحلي.