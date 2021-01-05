يوسف أوبا يهنئ أحمد عيد بمناسبة عيد ميلاده

هنأ يوسف أوبا لاعب نادي الزمالك، أحمد عيد مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت إحدى صفحات النادي الزمالك مقطع فيديو لـ أوبا برفقة أحمد عيد قائلا: "كل سنه وانت طيب ياعيدوو".
ووقع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي قبل تدريب اليوم لتوقيع العقود رسميا.
وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسؤولو النادي في التوصل لاتفاق مع أوباما بشأن تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم.