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رياضة

يوسف أوبا يهنئ أحمد عيد بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ يوسف أوبا لاعب نادي الزمالك، أحمد عيد مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده. 

ونشرت إحدى صفحات النادي الزمالك مقطع فيديو لـ أوبا برفقة أحمد عيد قائلا: "كل سنه وانت طيب ياعيدوو". 

ووقع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي قبل تدريب اليوم لتوقيع العقود رسميا.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ونجح مسؤولو النادي في التوصل لاتفاق مع أوباما بشأن تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم.

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