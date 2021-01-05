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أخبار العالم

تزامنًا مع بدء قمة العلا.. علم قطر يتصدر تويتر في السعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:58 م
علم قطر يتصدر تويتر
علم قطر يتصدر تويتر في السعودية
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سمر صالح
تصدر هاشتاج "علم قطر" موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع بين النشطاء تعقيبا على أنباء التوصل إلى حل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وبرز من بين ما تداوله النشطاء صور تجمع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في لقاءات سابقة، في حين تداول آخرون حذف قناة روتانا خليجية أغنية "علم قطر" على يوتيوب فيما وصفت بـ"بادرة حسن نية" بالتزامن مع "المصالحة الخليجية".

وأعلن التليفزيون السعودي موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.
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