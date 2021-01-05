توزيع مليون و500 ألف جنيه على العمالة غير المنتظمة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دور المشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة مع الجهاز التنفيذى فى إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة والتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار محافظ البحيرة إلى الدور الذي قامت به مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال عامي 2019 و2020 فى تقديم خدمات نوعية مختلفة لعدد 100 ألف مواطن من أبناء مراكز البحيرة من غير القادرين وبالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات والجهات من بينها صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد محافظ البحيرة، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسه منذ بدايه ظهور فيروس كورونا وحتى الآن حيث قامت مؤسسة صناع الخير بتنفيذ مبادرتها "حماية" بقرى ومراكز البحيرة المختلفة حيث قام فريق عمل المؤسسة بتوزيع 2000 حقيبة وقاية من الفيروس و2000 كرتونة مواد غذائية وفاكهة وبطاطس وتوزيع مبالغ مالية ( 500 جنيه شهريا) على مدار ثلاثة شهور على 1000 من العمالة غير المنتظمة والشرائح التى تأثر دخلها بسبب انتشار الفيروس ، وكذا توزيع حقائب وقاية على دور الايتام والمسنين بمدينة دمنهور بمشاركة المؤسسات الكبري.

من جانبه أشار هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أنه وفى إطار قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية الكبرى التى انطلقت بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسيى وهدفت لرعاية مليون مواطن فقد قامت صناع الخير بتوزيع جزء من محتويات القافلة على شرائح غير القادرين بالبحيرة حيث تم توزيع 40 طن مواد غذائية جافة، و12 طن دواجن مجمدة و23 ألف قطعة ملابس، كما تم المشاركة مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" لسداد غرامات مخالفة البناء عن الاسر غير القادرة بالبحيرة حيث سددت الغرامات عن 154 حالة.

كما واصلت صناع الخير وخلال عامى 2019و 2020 تقديم خدماتها الطبية النوعية فى مجال العيون من خلال مبادرتها "عنيك فى عنينا" للوقاية من العمى بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية و واطلقت عدد من القوافل ضمن هذه المبادرة وقدمت العلاج المطلوب وسلمت النظارات الطبية واجرت جراحات العيون المطلوبة بالمجان تماما.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ان المؤسسه واصلت جهودها فى اعادة اعمار القرى الاشد احتياج بانحاء البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث نجحت فى الانتهاء من تنمية وتطوير قرى الخرطوم وعبدالحليم محمود ونفذت فى تلك القرى اعادة اعمار 24 منزل متهالك وعمل وصلات مياه شرب نقية لعدد 4 منازل.

كما قامت المؤسسة ومن خلال مبادرة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية وبخاصة فى قرى مبادرة حياة كريمة بتوقيع الكشف على عدد من اهالى قرى حياة كريمة بالبحيرة وتم اجراء تدخلات جراحية لعدد كبير منهم وذلك بالتعاون مع شركة باير للأدوية، ومن خلال مبادرة "لمسة خير" لعلاج الامراض الجلدية بالتعاون مع بنك مصر وتحت اشراف الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقا وقعت الكشف على عدد 50 من مرضى الامراض الجلدية من ابناء البحيرة وصرفت لهم العلاج الشهرى كما تم خلال اجراء عمليات قسطرة وتركيب دعامات لعدد 100 مريض من مرضى القلب وصرف علاج لهم من خلال مبادرة نبض حياة لعلاج مرضي القلب غير القادرين

كما تم متابعة تنفيذ مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء بانحاء البحيرة حيث نجحت المؤسسة فى توزيع 2000 بطانية على الاسر المستحقة فى مراكز المحافظة المختلفة كذلك قدمت دعم لعدد 50 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج من خلال مبادرة فرحة بواقع شيك بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل فتاة

هذا وقد ثمن محافظ البحيرة دور مؤسسة صناع الخير الحيوى فى خدمة شرائح غير القادرين فى المجالات المختلفة وخاصة فى الوقت الحالى حيث نجحت المؤسسة فى تنفيذ عدد من مبادراتها الانسانية لصالح الاسر الاشد احتياجا بقرى المحافظة، مؤكدا على الإشراف التام من مديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

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