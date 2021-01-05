سليمان جودة: اهتمام الرئيس بإحلال السيارات سيحقق إيجابيات اقتصادية وبيئية

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الاكتشافات الأخيرة في المواد البترولية وبالأخص للغاز الطبيعي، أعطت الدولة فرصة كبيرة لدخول مجال الطاقة بقوة، لأن التوجه العالمي الآن "مش بس للسيارة الغاز لا كمان السيارة الكهرباء"، معقبًا: "في دلوقتي زي موضة في السيارات أن تكون السيارة الكهربائية".





وأضاف سليمان جودة، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2، أن الغاز هو الفكرة الأمثل في تشغيل السيارات في الفترة القادمة، لأن الغاز سيقلل من التلوث البيئي مما يجعل البيئة انظف، وسياحة أفضل، وأمراض أقل، مما يعني أن هذه ستصبح معادلة أكثر من رائعة.





وأوضح أن قضية البيئة أصبحت قضية عالمية وليست قضية مصرية فقط، لافتا إلى أن العالم كله حاليا يساير الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، ولذلك يجب مواكبة ذلك التحرك ولكن بما يتناسب معنا وبطريقتنا.





وتابع أن تشغيل السيارات بالغاز سيوفر عبئا كبيرا على الدولة لتقليل كميات المواد البترولية المستوردة، مشيرا إلى أن دعم القيادة السياسية في أي مبادرة يعطيها قوة ودفعة أكبر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع تحت رعايته مثل هذه المبادرات التي تحقق إيجابيات للدولة اقتصاديا وبيئيًا ومجتمعيًا وخاصة انها توفر حياة كريمة للمواطن المصري.



