برلمانية: إنقاذ مخزون الأوكسجين "لافتة طيبة" من وزارة الداخلية ورجالها البواسل

أشادت النائبة د صبورة السيد، عضو مجلس النواب بالاستجابة الفورية والسريعة من جانب أجهزة وزارة الداخلية فيما يتعلق بإنقاذ شحنات كبيرة من الأوكسجين "عالقة" كانت في طريقها إلى عدد من مستشفيات القاهرة، وذلك بعد تعطل حركة أسطول المركبات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث انتقلت على الفور قوات من أجهزة وزارة الداخلية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها لمستشفيات محافظة القاهرة على وجه السرعة.





كما ثمنت عضو مجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا .



