محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء النقاط الأمنية بالبواغيز



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة سير العمل في إنشاء النقاط الأمنية بمناطق بوغاز الجميل ١ و٢ بغرب بورسعيد، وذلك فى إطار وضع إجراءات قانونية لمواجهة ظاهرة صيد الزريعة بهذه المناطق، لما تمثله من خطورة على الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد.





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وأكد المحافظ أن تلك الإجراءات لمنع أى محاولات للاعتداء على الثروات الطبيعية والسمكية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو الخارجين عن القانون.





ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق إلى النقاط وتجهيزها على الوجه الأمثل بما يساعد المسطحات المائية على أداء دورها على الوجه الأكمل.





وفى سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور برئاسة فوزي الوالي رئيس الحي بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق جاءت الحملة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد غلق المحال الساعة 10 مساء والكافيتريات والمقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل عصائر بشارع عبد الحليم محمود لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية و عدم اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك غلق وتشميع مخبز بشارع المناخلي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم اتباع الاجراءات الاحترازية.





وتم المرور على المقاهي والكافيتريات وكذلك المحال للتنبيه بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للعاملين والمترددين، كما تم متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال الساعة 10 مساء.



