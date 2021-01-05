بعد نجاح قمة العلا الخليجية.. أول تعليق من حاكم دبي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تقديره الكبير لجهود الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، لإنجاح قمة العلا والتي وصفها بأنه "إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة".





وشدد حاكم دبي على أن التحديات المحيطة بمنطقة تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا.





وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة له على صفحته على تويتر: "شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر".





وأضاف في تغريدة منفصلة: "في ١٩٨١ .. قبل أربعين عامًا من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعًا ... مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة .. وتترسخ الأخوة .. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا ".





وتابع قائلا: "نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة ... ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون .. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارًا وأمنًا وأمانًا وعملًا وإنجازًا سيخدم شعوبنا .. ويسهم في استقرار محيطنا".





وشهدت مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - قبل قليل انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.





وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي و ‎بيان العلا.



