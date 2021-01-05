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رياضة

قبل كأس العالم.. جهاز اليد يحفز لاعبي الأهلي الدوليين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين في صفوف المنتخب الوطني، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح محروس أن الجهاز الفني للأهلي تواصل مع اللاعبين، وطالبهم بالتركيز الشديد وبذل أقصى ما يمكن من جهد وعطاء، واستغلال إقامة المحفل الرياضي العالمي على أرض مصر في كتابة تاريخ كبير.

وشهد معسكر المنتخب الوطني الأخير تواجد لاعبي الأهلي؛ محمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد ومحسن رمضان وعبدالرحمن فيصل وإسلام حسن وأحمد هشام «سيسة»، وإبراهيم المصري وأحمد عادل، بعد إصابة عمر سامي خلال المعسكر الماضي.
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