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رياضة

للتشاور مع أسرته بشأن مستقبله.. فرجاني ساسي يطير إلى تونس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:27 م
فرجاني ساسي صورة
فرجاني ساسي " صورة أرشيفبة"
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القسم الرياضي
تغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونفي مسؤولو النادي الأبيض سفر اللاعب وأكدوا تواجده اليوم للخضوع لفحص طبي قبل أن يفجر مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك مفاجاة بخصوص اللاعب.



وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض عن سفر اللاعب بالفعل إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية للتشاور مع اسرته بشأن مستقبله في ظل تلقيه عرضا مغريا من نادي الدحيل القطري .


وأوضح المصدر أن اللاعب من المنتظر أن يعود القاهرة يوم الجمعة المقبل قادما من بلاده وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في لقاء الطلائع.


وشدد المصدر أن أيمن يونس مسئول الكرة بالنادي هو الذي قرر منح اللاعب جواز سفره رغم عدم حسم أمر تجديده للنادي ورفض باتشيكو لسفر اللاعب .
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