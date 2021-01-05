خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي.. وغلق 5 محال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

- محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي
- غلق 5 محال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
- محافظ الفيوم يوجه بمتابعة ابن مصاب لسيدة مُسنة لإجراء الفحص الطبي اللازم له
- تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمختلف المراكز والقرى
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من الشوارع والميادين لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت شارعي السنترال ومصطفى باشا، وميداني الحواتم والشيخ حسن، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية، وكيمان فارس، وحى الجامعة، وكوبري مرزبان، والشيخ سالم، والفوال، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و"كافية" بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلًا عن غلق"سايبر نت" امام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة.
وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مشددًا على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.
كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص.
كما وجه محافظ الفيوم، بالإنتقال الى منزل سيدة مُسنة، بمنطقة منشاة البكرى ـ بعد أن استوقفته خلال جولته بمدينة الفيوم ـ مطالبة بمتابعة حالة ابنها المصاب ـ بحادث سير أدى لبتر قدمه ـ ووجه المحافظ بارسال لجنة من المحافظة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به، وطلبت توفير علاج لابنها، وتوفير فرصة عمل تتناسب وظروفه الخاصة.
ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع تراكمات القمامة، والإشغالات، من مخرج طريق السلخانة، وبجوار المقابر بمنطقة المشتل ومنطقة البارودية، ورفع القمامة المتراكمة أولًا بأول ونقلها إلى المقلب العمومى، لتوفير بيئة نظيفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الفيومة، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.