حملة على المخابز .. ضبط 344 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز الدلنجات.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، تحرير 3 محاضر تصرف بكميات قدرها 344 شيكارة دقيق، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم إمساك سجلات الزيارات وعدم وجود سجل الزيارات وعدم نظافة أدوات العجين.



يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، السبت الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بحوزته 57 ألف و600 كيس بطاطس مقليه منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام، حيث تم تحميل 15 سيارة نقل والتحفظ على جميع الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة،نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل بحوزتها 1240 كيلو منظفات مختلفة الأنواع والأشكال مغشوشة بأسماء شركات عالمية معروفة ومسجلة وذلك لإدخال الغش والتدليس علي المواطنين، حيث تم التأكد من أن هذه المنظفات مصنوعة ومعبأة بمعرفة مصنع غير مرخص في أحد القرى بمحافظة الدقهلية وغير مصرح له بمزاولة النشاط وغير حاصل على موافقة الشركات،تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ وجار اتخاذ اللازم.

وتم ضبط 5 كافتريات بحوزتهم شيش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط عدد 2 مقهي وكافتريا وذلك لقيامهم باستعمال اسطوانة غاز منزلية في الأغراض التجارية. تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على الجهات المختصة.

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود ).

أسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينية بالمرور على المخابز البلدية عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.

وتم تحرير 10 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، و تحرير 11 محضرا ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم ضبط 50 كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.

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