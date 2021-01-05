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حوادث

ضبط مسجل خطر وبحوزته 2 فرد خرطوش و2 طبنجة بالدقهلية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:05 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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همت الحسينى
تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط مسجل شقي خطر وبحوزته ٢ فرد خرطوش و٢ طبنجة ، و٢٥٠ جرام هيروين بالدقهلية.

ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد  بورود محضر لمركز شرطة المنصورة والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة "منطقة شرق الدلتا " بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المركز  يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أسامة م ص م ص ٤١ عاما، عاطل ، ومقيم بقرية " ميت خميس" دائرة المركز  والمسجل شقى خطر تحت رقم ١٣٢٦ فئة أ" مخدرات، سلاح نارى، ضرب " حال تواجده امام كافتيريا " على الطريق الدائرى ( الجامعة / سندوب) دائرة المركز ، وبحوزته ( عدد "٢ " فرد خرطوش عيار ١٢ مم محلى الصنع وعدد "٢ " طبنجة معدلة مختلفة الأحجام، ٢٥٠ جرام تقريبا من جوهر الهروين المخدر ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ٢٤٥ جنيه).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط  اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الاتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ العالى من حصيلة تجارته الغير مشروعة والمواد المخدرة بقصد الاتجار  وقيد المحضر برقم  ٢١٨ / ٢٠٢٠١ جنايات مركز المنصورة ، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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