ضبط مسجل خطر وبحوزته 2 فرد خرطوش و2 طبنجة بالدقهلية

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط مسجل شقي خطر وبحوزته ٢ فرد خرطوش و٢ طبنجة ، و٢٥٠ جرام هيروين بالدقهلية.



ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنصورة والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة "منطقة شرق الدلتا " بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المركز يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أسامة م ص م ص ٤١ عاما، عاطل ، ومقيم بقرية " ميت خميس" دائرة المركز والمسجل شقى خطر تحت رقم ١٣٢٦ فئة أ" مخدرات، سلاح نارى، ضرب " حال تواجده امام كافتيريا " على الطريق الدائرى ( الجامعة / سندوب) دائرة المركز ، وبحوزته ( عدد "٢ " فرد خرطوش عيار ١٢ مم محلى الصنع وعدد "٢ " طبنجة معدلة مختلفة الأحجام، ٢٥٠ جرام تقريبا من جوهر الهروين المخدر ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ٢٤٥ جنيه).



