توزيع أدوات فحص الإبصار على مدارس المرحلة الابتدائية والمعاهد الأزهرية

وتهدف هذه المبادرة إلى استخدام الاجهزة فى اعمال الفحص الدورى للتلاميذ من خلال اطباء المدارس والزائرات الصحيات بشكل دوري و التدخل المبكر لعلاج مسبباب ضعف الابصار لدى هؤلاء التلاميذ وذلك في اطار استكمال حملة مدارس مصر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

كما يأتى ذلك فى اطار استكمال تنفيذ اعمال المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "نور الحياة" لعلاج ضعف البصر لدى الفئات المختلفة من المواطنين بالمحافظات ، بدعم من صندوق تحيا مصر.





وثمن محافظ الدقهلية الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل صندوق تحيا مصر فى نطاق محافظة الدقهلية في تنفيذ المبادرة المشار اليها لتوفير الرعاية لابنائنا من تلاميذ المدارس الابتدائية وتوفير الدعم اللازم لهم .





وأكد دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لانجاح المبادرة لتحقيق الهدف منها بنطاق محافظة الدقهلية.



