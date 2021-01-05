ليه الرجالة بتضحك وتهزر برا البيت وجوا ساكتين؟.. اعرفوا رأيهم

عرض برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن ما يدار بين الزوجات من تساؤلات حول "ليه الرجالة بتضحك وتهزر برا البيت...وجوا البيت ساكتين؟"، وجاء رد بعض الرجال، أن "ده بيعتمد على الزوجة ولو هما اصحاب هيكون في كلام بينهم".





وتابع رجل آخر مقترحا: "ما انا ممكن احكي يومي وانت تحكي ليومك، ويكون نوع من المشاركة حتى لو مش هنوصل لحلول".





وأضاف مواطن آخر: "الضحك والهزار يختلف من شخص لاخر وعلى حسب الشريكين"، وذكر شاب "ان الجيل الجديد من السيدات على قد ما هما بيشلوا مسؤولية، بس بيركزوا دلوقتي على الشنط والماركات والميك اب وحاجات تانية، والراجل يحتاج انك ترفهي عنه شوية وتركزي معاه اكتر"، مشيرا الي انه اذا لم يكن الاهتمام بينهما "كل واحد هيدور عليه في حتة تانية".



