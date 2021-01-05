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توك شو

مشجعة يابانية مولعة بالألعاب الأولمبية عازمة على التدريب بالعالم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:04 م
اولمبياد
اولمبياد
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها حضور المعجبة كيوكو إيشيكاوا، وهي تلوح بالأعلام كل دورة من دورات الألعاب الأولمبية الصيفية خلال الثلاثين عامًا الماضية.

ولا ترغب المقيمة في طوكيو تفويت فرصة حضور الألعاب في مدينتها الأم.

وتقول إيشيكاوا، التي أصبحت وجهًا مألوفًا في الملاعب الأولمبية بزيها الياباني التقليدي وعصابة رأس "هاشيماكي" المزينة بعلم بلادها باللونين الأحمر والأبيض "الألعاب الأولمبية مذهلة."

وأضافت "قوة التنوع. طاقة التنوع. دورة الألعاب الأولمبية ليست سوى ثلاثة اسابيع، لكن خلال هذه الفترة القصيرة نحصل على صورة مَركَزة للعالم أجمع".


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