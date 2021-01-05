ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوات الإيرانية تحتجز سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية.. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:12 م
سفينة
سفينة
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهى تحتجز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية وترافقها في الخليج.

ومن جانبه أعلن الحرس الثورى الإيراني أن السفينة التي تم احتجازها انطلقت من ميناء "الجبيل السعودى" متوجهة إلى كوريا الجنوبية، وتحمل ٧٢٠٠ ألف لتر إيثانول. مشيرًا إلى أن السفينة كانت تقل العديد من البحارة متعددي الجنسيات مثل فيتنام وإندونيسيا و كوريا الجنوبية وميانمار.

وأشار الحرس الثورى إلى أنه تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم محكمة محافظة"هرمزغان" بتهمة انتهاك قانون البيئة البحرية.

وفى هذا السياق أعلنت الشركة المالكة للسفينة الكورية المحتجزة من قبل إيران،اليوم الثلاثاء، أن القوات الإيرانية أعلنت فى البداية عزمها فحص السفينة قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية وإجبار القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية  هى محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تعتقل طاقم السفينة الكورية المحتجزة.. وأول تعليق من الحرس الثوري

تحرك عاجل من الجيش الكوري الجنوبي بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط.. صور

تصعيد إيراني خطير بالمنطقة.. طهران تتحدى أمريكا وتعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.. وتستولي على ناقلة نفط كورية وتحتجز طاقمها.. وتحرك عاجل من سول والوكالة الذرية

أول رد من كوريا الجنوبية على احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة القرصنة للخليج بسبب احتجاز إيران لناقلة نفط

أمريكا تتهم إيران بتهديد حرية الملاحة في الخليج بعد احتجازها ناقلة نفط

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا تعقيبا على قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

شاهد.. درة تبهر متابعيها بإطلالة من داخل سيارتها

بالسيارة.. الأمير محمد بن سلمان يصطحب تميم في جولة بـ العلا |شاهد

وزير الخارجية يصل إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور

عناق حار.. شاهد أول لقاء بين محمد بن سلمان وأمير قطر في السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور