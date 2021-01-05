القوات الإيرانية تحتجز سفينة تحمل علم كوريا الجنوبية.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهى تحتجز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية وترافقها في الخليج.





ومن جانبه أعلن الحرس الثورى الإيراني أن السفينة التي تم احتجازها انطلقت من ميناء "الجبيل السعودى" متوجهة إلى كوريا الجنوبية، وتحمل ٧٢٠٠ ألف لتر إيثانول. مشيرًا إلى أن السفينة كانت تقل العديد من البحارة متعددي الجنسيات مثل فيتنام وإندونيسيا و كوريا الجنوبية وميانمار.





وأشار الحرس الثورى إلى أنه تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم محكمة محافظة"هرمزغان" بتهمة انتهاك قانون البيئة البحرية.





وفى هذا السياق أعلنت الشركة المالكة للسفينة الكورية المحتجزة من قبل إيران،اليوم الثلاثاء، أن القوات الإيرانية أعلنت فى البداية عزمها فحص السفينة قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية وإجبار القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية.





فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية هى محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.