يضم سيارات تعمل بالغاز.. فيات مصر تفتتح أحدث معارضها في السويس لـ Fiat وFiat Pro

بالتزامن مع افتتاح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» للمعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات، افتتحت فيات مصر الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فيات وفيات بروفيشنال بحضور موزعها المعتمد أحدث معارضها بالسويس.





ويأتي الافتتاح انطلاقًا من استراتيجية الشركة التى تهدف إلى توسع شبكة معارضها في كافة أنحاء الجمهورية وذلك ضمن جهودها لإرضاء عملائها.





وشهد الافتتاح عرضًا لعدد من أحدث الطرازات التي أطلقتها فيات في مصر، باعتبارها من الأسواق الرئيسية لديها في المنطقة، والتى تتضمن 8 سيارات من عائلة فيات.





وأعرب عصام الزغبي الموزع المعتمد عن سعادته لانضمامه إلى شبكة التوزيع، مضيفًا أنه قد تم تجهيز صالة العرض بمساحة 400 م2 وتتكون من طابقين، الطابق الأول لسيارات فيات Tipo, Tipo HB, 500, 500X.





والطابق الثانى لسيارات الفيات بروفشنال والتى تضم السيارات الدوبلو والفيورينو المجهزتين لتعملان بالغاز الطبيعى وبذلك تكون صالة العرض جاهزة لإستقبال العميل بالصورة التى تليق بالعلامة التجارية العريقة.





كما أضاف الأستاذ عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة داينامكس، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فيات فى مصر منذ عام 2017، أن شركة داينمكس للتوزيع أصبحت من الشركات الكبرى الذي تثق فيهم FCA، إيمانًا منها بأهمية امتلاك شبكة قوية من الموزعين للنجاح وريادة السوق المصرية.





وذلك تماشيًا مع زيادة المبيعات والحصة السوقية حيث تم مضاعفة حجم المبيعات المتوقعة لتصل الى 13,500 وحدة لسنة 2020 مقارنة ب 5,100 وحدة فى العام الماضى.





وأضاف حلمى قائلًا: "فيات وفيات بروفيشنال هم أحد أهم السيارات ليس فقط في مصر إنما على مستوى العالم، ونحن نهدف الي إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء من اقتناء السيارة فيات، فما يهمنا بالأساس هو تسليط الضوء على خططنا المستقبلية لا سيما ما يتعلق بالمعارض ومراكز الخدمات الجديدة التي تخطط الشركة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، تلبيةً للطلب المتزايد من عملاء فيات في التطوير داخل محافظات مصر."





ويعد افتتاح معرض فرع السويس "الزغبي" إضافة قوية للشبكة بعد افتتاح معارض مدينة نصر والدقى ومركز خدمة أبورواش المعتمد ومعرض ومركز خدمة العبور وبذلك تكون شبكة العلامة التجارية فيات قد وصلت فى عام 2020 إلى 5 صالات عرض خلال العام و4 مراكز خدمة معتمدة لتغطية خدمات فيات وفيات بروفشنال بمنافذ بيع ومراكز صيانة.





وسيتم الكشف عن مفاجآت أخرى لدى فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر وشركة داينامكس تنوي إسعاد عشاق ومحبي العلامة التجارية فيات وتعزز مكانتها في السوق المصري خلال عام 2021.

وأوضح «عبد الرحمن سلطان» الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر أن النجاحات المتتالية تأتي نتيجة الشراكة القوية بين شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر وشركة داينامكس للتوزيع.





كما أضاف سلطان بأنه سيكون هناك طفرة للسيارات التي تعمل بالغاز ولذلك كان لفيات بروفيشنال الريادة بطرح موديلات مصنعة بالكامل للعمل بالغاز الطبيعى فى شهر نوفمبر الماضى.