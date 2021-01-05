قمة العلا تعيد ترتيب البيت الخليجي والعربي وتأسيس مرحلة جديدة.. شاهد

فى إطار انطلاق القمة العربية الخليجية الـ ٤١ التي عقدت اليوم الثلاثاء ، فى مدينة العلا شمال غرب السعودية، التي شارك بها العديد من الدول الأعضاء لبحث المصالحة الخليجية، أكد عبدالله عساف المحلل السياسى أن من أهم أولويات القمة الخليجية هى ترتيب البيت الخليجى والعربى وتأسيس مرحلة جديدة خالية من أي خلافات.





وأضاف" عساف" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد" أن هذه القمة ستقوم بتأسيس مرحلة جديدة فى ظل التجاذبات الدولية والتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة العربية.





وأكد" عساف" أن القمة الخليجية شكلت بداية جديدة تغلق جميع الأبواب التي خرجت منها الخلافات، مضيفًا أن هذه القمة لن تقبل أن تكون فقط قمة لإصدار الحلول او لبحث التسويات والمصالحات، فيجب أن تكون قمة للمصارحة ووضع الأمور بنصابها الصحيح ورسم خطوط واضحة ووجود ضمانات قوية وحلول جذرية.





وأشار إلى أنه من الضروري إعادة النظر فى أولويات الجانب العربى وإعادة تقويته من العواصف التى يواجهها مثل التدخل التركى فى ليبيا، وسوريا والعراق واليمن لإيجاد وحدة الصف العربى والعمل معًا لإيجاد حلول لهذه المشاكل.