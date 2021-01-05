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برلمان

تضر بالمواطنين.. برلماني يطالب بتعقب المروجين لأدوية كورونا الوهمية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:17 م
أدوية كورونا الوهمية
أدوية كورونا الوهمية
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أحمد أيمن
حذر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ من تداول أدوية يدعي مروجوها أنها لعلاج فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة عدم التعاون مع هذه الإعلانات، لما تسببه الأدوية من ضرر على صحة المواطنين.

وقال محسن خلال تصريحات له، اليوم، إنه لم يثبت حتى الآن وجود علاج لفيروس كورونا، وحتى البروتوكولات التي يتم استخدامها في الدول لا تعالج فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها تعالج فقط الأعراض الناجمة عن الفيروس.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتعقب المعلنين عن أدوية لعلاج كورونا، نظرا لمخالفتهم الواضحة للقانون، الذي ينص على أن يكون الإعلان عن أي أدوية بعد موافقة وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة.

وأشار نائب بني سويف إلى أن الترويج للأدوية بما يخالف القانون، جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل إلى الحبس.

وفيما يتعلق بوجود علاج لفيروس كورونا، ذكر النائب أن جميع الأدوية المعلن عنها لعلاج كورونا، كلها مازالت قيد التجارب السريرية، ولا يجب أن يأخذ أي مريض العلاج إلا بتوجيهات من الطبيب المختص.
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