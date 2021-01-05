ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

باحث أزهري : يجوز شراء الأدوية من أموال الزكاة وصرفها لمصابي كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:30 م
كورونا
كورونا
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نعمة الله غالية ولا يليق بنا أن يظهر البعض ويتاجروا بآلام البسطاء وآمالهم.

وأضاف سلامة ، في البث المباشر للأزهر الشريف للرد على الأسئلة والفتاوى، أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مشددا على أن يكون المؤمن صادقا  مع نفسه وغيره، ومن خفف عن مسلم كربة خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وذكر أنه يجب علينا أن نساعد المرضى في البيوت حتى لا يخرجوا ويصيبوا غيرهم بالفيروس، منوها بأنه يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة لشراء العلاج لمرضى كورونا وتوزيعه عليهم.

وحول احتكار المستلزمات الطبية «أنابيب الأكسجين» قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وأضاف في بيان له عبر صفحته الرسمية: "إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]

وأوضح الازهر العالمي أن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم]

سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

وتابع: لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد كلية الدعوة الأسبق: مصالح الأوطان وحماية النفس من صميم مقاصد الأديان

الأزهر: احتكار المستلزمات الطبية «أنابيب الأكسجين» والمغالاة في أسعارها حرام شرعا

دار الإفتاء: إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها محرم شرعا

بعد قرارات الحكومة.. الأزهر: احتكار المستلزمات الطبية وأنابيب الأكسجين حرام شرعا.. والإفتاء: غرامات مخالفي ارتداء الكمامة حلال.. وإلقاء الماسكات في الشارع حرام

ترشيحاتنا

رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه

أمير قطر يحضر مأدبة غداء بدعوة من ولي العهد السعودي

فتح الحدود والأجواء وعناق حار.. تفاصيل اتفاق السعودية وقطر قبيل قمة العلا

قائد سونيديب لـ صدى البلد: قادرون على قلب الطاولة أمام الأهلي.. ونخشى هذا اللاعب

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر هنا الزاهد وشكلها قبل عمليات التجميل | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور