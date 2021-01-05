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أخبار العالم

البيان الختامي لقمة العُلا يثمن دور الشيخ صباح الأحمد في إعادة التلاحم الخليجي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:26 م
القمة الخليجية
القمة الخليجية
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القسم الخارجي
ثمن البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، دور الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل في إعادة التلاحم الخليجي.

وأكد البيان الختامي، اليوم الثلاثاء، أن القمة تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي

وأشار إلى أن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا أن "توقيع مصر على بيان العلا يؤكد العلاقات الأخوية التي تربطها بدول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد".

وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحًا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
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