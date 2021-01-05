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أخبار العالم

طي صفحة الماضي وعودة العلاقات لسابق عهدها.. نص البيان الختامي للقمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:35 م
جانب من اجتماع قمة
جانب من اجتماع قمة العُلا بالسعودية
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محمد عثمان
أكد البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قمة اليوم تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.

وقال البيان الختامي إن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقًا بين الدول الموقعة على البيان.

وشدد البيان على ضرورة التكاتف لمواجهة تحدي جائحة كورونا وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون.

وأضاف البيان أن دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم، لافتًا إلى أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وأشار البيان إلى أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد"، مؤكدًا أن توقيع مصر على البيان يؤكد على العلاقات الأخوية التي تجمعها بدول الخليج.

وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحًا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية.
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