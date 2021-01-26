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دراسة بريطانية: كورونا المتحور أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50%

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
عرضت فضائية " العربية" فيديو يوضح خطورة فيروس كورونا الجديد المتحور، بأنه سريع الانتشار وأكثر عدوى" وأنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50%، حيث ظهر الفيروس المتحورة فى 33 دولة من دول العالم أبرزها بريطانيا ، الولايات المتحدة ،الهند ،استراليا ،اليابان، نيجيريا، الأردن ، جنوب إفريقيا ،الأردن.

وفى هذا السياق كشف أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عبر تصريحات لشبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، عن تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا المتحورة، والتي ظهرت في البلاد منذ أيام، مؤكدا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة بين الناس.

وتابع أن السلالة الجديدة ورغم انتشارها السريع، فإنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، مشيرًا إلى أنها لا تسبب الموت بشكل كبير.
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وقال فاوتشي إنه لم يتوقع أن تصل أعداد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستوى، وإن الإجازات سهلت كثيرا من انتقال الفيروس، ودعا الطبيب الأشهر في أمريكا حاليا، إلى الامتثال لتوصيات السلامة العامة من أجل وقف انتشار الفيروس.

واعتبر فاوتشي أن الأمر مرعب حينما تصل الإصابات بالفيروس إلى 330 ألف إصابة يوميا، ويصل معدل الوفيات إلى ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا "لا يمكننا الهرب من الأرقام، لكنها تجعلنا نتحرك للالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة في البلاد كلها ودون استثناءات."
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