جنح قليوب تنظر محاكمة أب ضرب ابنه بكابل كهرباء وحرمه من الطعام اليوم

تنظر محكمة جنح قليوب بالقليوبية، اليوم، محاكمة الأب المتهم بضرب ابنه بكابل كهرباء، إثر مطالبة الطفل لوالده بأموال للذهاب إلى الطبيب، بعد انقطاعه عن دفع المصروفات الشهرية له وشقيقه، بعدما انتقلا للعيش مع جدتهما، عقب طلاق والدتهما.





وأمر المستشار محمد حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بإحالة الأب لمحكمة الجنايات، بتهمة تعريض حياة صغير للخطر، بمنعه من الطعام لمدة 24 ساعة، وحيازة سلاح أبيض "سلك كهربائي"، وتهمة الضرب، حيث قررت نيابة مركز قليوب، في وقت سابق، إحالة الطفل للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، بعد تعدى والده عليه بالضرب بواسطة كابل كهرباء، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط الأب، حيث أثبتت التحريات تورط الأب في الواقعة.





وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من جدة الطفل "أ. أ. ع."، 13 سنة، بالصف الثاني الإعدادي، تتهم والد الطفل بالتعدي عليه بالضرب، ومنعه من الطعام 24 ساعة، بسبب مطالبته له بأموال للذهاب للطبيب، بعد انقطاعه عن دفع المصروفات الشهرية له وشقيقه، اللذين انتقلا للعيش مع جدتهما لوالدتهما، عقب طلاقها من والدهما، وزواجها من آخر.



